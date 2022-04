Mentir sur son C.V. est la pire chose à faire pour un patron sur deux.

Le marché de l’emploi est sous tension depuis de nombreux mois, entre des métiers en pénurie, des jeunes qui ne trouvent pas chaussure à leur pied malgré un beau diplôme ou encore une guerre des talents qui fait que de nombreux employés ont des fourmis dans les jambes et espèrent trouver de meilleures conditions de travail ailleurs.

Mais cela ne veut pas dire qu’on peut faire n’importe quoi quand on postule. Une étude menée par le bureau de recrutement Robert Half a dressé la liste des erreurs à ne pas commettre en postulant, mais aussi lors d’un entretien d’embauche. "Poser sa candidature est une étape importante dans une carrière professionnelle mais elle est aussi souvent accompagnée d’une forme de stress pouvant mener à des réactions inappropriées. Parfois, ces erreurs peuvent être préjudiciables pour le candidat", entame l’étude.

Et l’erreur principale à ne pas commettre, c’est de mentir sur son C.V. ! "Mentir sur son C.V. est considéré, par les managers, comme la plus grave erreur qu’un candidat puisse commettre, même si nous sommes surpris que ce pourcentage ne soit pas plus élevé, affirme Joël Poilvache, directeur régional de Robert Half. Nous déconseillons fortement cette pratique car il y a de fortes chances que cela soit découvert tôt ou tard. Un tel acte aura des conséquences permanentes sur la relation de confiance entre le manager et l’employé. En tant qu’employeur, soyez attentif à parcourir le C.V. de manière approfondie. Ce qui semble un excellent parcours peut être entaché de mensonges."