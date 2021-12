Plus de 50 établissements de l'horeca bruxellois ont signalé qu'ils acceptaient que les mères y donnent le sein, a annoncé vendredi la marque Elvie, productrice de tire-lait, par voie de communiqué. La marque avait déjà lancé une initiative à Courtrai en juillet dernier, en invitant les établissements horeca, mais aussi les commerces, à apposer un sticker sur leur vitrine pour signaler aux mères allaitantes qu'elles sont les bienvenues. "Il ne devrait plus arriver aujourd'hui que de jeunes parents n'osent pas sortir de la maison avec leur bébé à cause de cette réalité. Donner le sein dans l'espace public est un choix mais aussi un droit", témoigne Lydia Mutyebele Ngoi, responsable de l'Égalité des chances au sein du gouvernement flamand. "En tant que gouvernement régional c'est aussi notre mission de faire en sorte que l'allaitement se déroule dans de bonnes conditions et nous sommes donc heureux de soutenir cette initiative."

Des établissements enregistrés comme "acceptant l'allaitement" existent, notamment, à Tournai, Namur, La Louvière, Anvers et Hasselt.