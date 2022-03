Quels effets a le genre sur notre santé et comment impacte-t-il les pratiques médicales ? À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, Solidaris s’est penchée sur les inégalités de genre dans l’accès aux soins de santé. Le premier résultat interpellant de l’enquête menée par la mutualité socialiste concerne la santé cardiaque. En effet, les femmes faisant un malaise sont 27 % moins susceptibles que les hommes de bénéficier d’un massage cardiaque.

Pourtant, les maladies cardio-vasculaires sont la première cause de décès des femmes en Belgique, devant le cancer du sein. "On continue de considérer à tort que la santé du cœur concerne davantage les hommes. Or, ces maladies progressent chez les femmes alors qu’elles reculent chez les hommes", rappelle Solidaris. D’après l’étude, on constate que les femmes malades entament en moyenne le processus de prise en charge médicale avec deux heures de retard sur les hommes. Ce temps d’attente explique le nombre de décès plus important chez les femmes : entre l’admission aux urgences et la sortie de l’hôpital, le taux de survie atteint seulement 37 % contre 55 % chez les hommes. Seuls 51,3 % des étudiants en médecine sont conscients que les maladies cardio-vasculaires sont la première cause de mortalité chez les femmes dans le monde.