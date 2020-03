Vitesse, alcool, drogue ou port de la ceinture, autant de critères qui les rendent plus responsables et prudentes.

La sécurité routière, c’est l’affaire de tous. Ou plutôt de toutes… Selon les derniers chiffres de la sécurité routière compilés par l’AWSR (l’Agence wallonne de la sécurité routière, NdlR), les femmes se montrent meilleures élèves que les hommes sur la route.

Un résultat qui se vérifie dans presque tous les critères. Premier élément, on remarque qu’en 2018, seuls 32 % des conducteurs impliqués dans un accident corporel sur les routes wallonnes étaient des femmes. Un chiffre qui descend à 20 % en ce qui concerne les accidents mortels. " Cette faible proportion s’explique en partie par le plus faible nombre de femmes sur les routes ", note l’AWSR. En effet, 90 % des hommes possédaient un permis de conduire catégorie B en 2017, contre 71 % des femmes. De plus, l’institut Vias relève que seuls 32,9 % des kilomètres parcourus par les Belges l’ont été par des femmes.

Mais cela n’explique pas tout. Pour se retrouver au volant, la première étape est de passer son permis. Selon les chiffres communiqués par le Goca (le Groupement des entreprises agréées de contrôle automobile et du permis de conduire), les femmes auraient un meilleur taux de réussite au permis théorique, un chiffre passé de 48,1 % à 56 % entre 2011 et 2015, contre 44,4 % à 55,1 % pour les hommes. Pour le permis pratique, la vérité était la même en 2011 (56,1 % pour les unes contre 53,1 % pour les autres). La donne a changé avec les années puisque les hommes sont repassés devant avec 54,8 % de réussite, contre 51,3 % pour les femmes.

L’étude porte également sur les comportements à risque.

À la question de savoir si rouler à 50 km/h dans une zone à 30 km/h était acceptable, 66,2 % des femmes ont jugé cela inacceptable, contre 59,9 % des hommes. Et l’écart se creuse en roulant à 70 km/h dans une zone 50 km/h puisque 76,3 % des femmes plaident pour l’inacceptable, contre 66,9 % chez les hommes. Et sur l’autoroute ? Seul un homme sur deux juge inacceptable de rouler à 140 km/h (50,9 %), contre environ deux tiers des femmes (65,1 %).

Une autre différence s’observe quand on parle de l’alcool. 85,1 % des femmes jugent inacceptable de prendre le volant sans savoir si son alcoolémie ne dépasse pas la limite légale. Un chiffre qui ne grimpe qu’à 76,2 % chez les hommes. Et cela a évidemment un impact sur les résultats en cas d’accident. " Dans les accidents corporels survenus en Wallonie en 2018, 16,2 % des conducteurs et piétons de sexe masculin soumis à un test d’haleine circulaient sous influence d’alcool, contre 6,4 % des conducteurs et piétons de sexe féminin " , détaille l’AWSR. Et cela se vérifie aussi pour les drogues puisque 7,8 % des hommes déclarent avoir conduit au moins une fois sous influence lors des 12 derniers mois, contre 3,1 % des femmes.

Là où tout le monde semble se mettre d’accord, c’est par rapport à l’utilisation du GSM au volant. Hommes et femmes sont 18 % à avouer l’utiliser occasionnellement. Cependant, les hommes sont plus nombreux à le faire fréquemment (33 %) que les femmes (26 %).