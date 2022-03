Avec les beaux jours qui reviennent, les maisons s’aèrent et les fenêtres retrouvent leur utilité. Malheureusement, le printemps est aussi une période très dangereuse pour nos félins domestiques. Curieux de nature, ils ont tendance à vouloir prendre la poudre d’escampette en se faufilant par nos fenêtres, au risque de s’y coincer. Chaque année à la même période, les vétérinaires et les refuges mettent en garde les propriétaires de chats contre les dangers des fenêtres oscillo-battantes, qui représentent un réel risque.

"Lorsque la fenêtre est ouverte en oscillo-battant, il existe un espace libre entre l’encadrement et le haut de la fenêtre. Cet espace très réduit, s’il empêche un être humain de pouvoir pénétrer dans une maison ou un appartement, peut néanmoins laisser passer un petit animal. Comme le chat. Rien n’est plus tentant pour lui que de vouloir profiter de cette aubaine pour sortir de la maison. Malheureusement, il suffit qu’il ne prenne pas assez d’élan pour se retrouver coincé dans la fenêtre sans avoir la possibilité de se sortir lui-même de ce véritable piège", alerte un refuge sur sa page Facebook.

Une fois le chat coincé dans l’ouverture, il ne peut plus ni avancer, ni reculer. Et plus il cherche à se sortir de là, plus il est entraîné par le poids de son corps dans la pointe du triangle formée par la fenêtre et le montant. Ses griffes n’ont aucune prise. "C’est comme si son corps était pris dans un étau qui se resserrerait progressivement sur lui. Mort par étouffement, hémorragie interne, etc., sont les conséquences de cette compression qui pourrait bien être évitée si tout le monde connaissait les risques de ces fenêtres", souligne le refuge.

Si vous retrouvez votre chat coincé dans une fenêtre oscillo-battante, vous devrez agir rapidement et l’aider à glisser vers le haut, où l’espace est plus large. Faites-le ensuite examiner le plus vite possible par un vétérinaire afin de vous assurer qu’il ne souffre pas de lésions internes.

Si vous ne pouvez pas faire autrement que maintenir vos fenêtres ouvertes, il vous est aussi possible d’installer une grille de protection qui empêchera votre chat de se glisser par l’ouverture de la fenêtre.