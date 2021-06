On y est, l’Euro a commencé, l’occasion de faire des commentaires et des pronostics. Celui de Plan international Belgique, c’est que les filles qui jouent au football soient reconnues, soutenues et que le sexisme disparaisse dans le sport pour qu’advienne l’égalité des genres. Fameux pari ! Mais cette ONG fait tout pour que cela arrive, petit à petit, pas à pas. Ici en Belgique en sensibilisant le public au fait que le sport et le foot en particulier est un vrai moyen d’améliorer l’égalité de genre. C’est tout le but de la campagne qui vient d’être lancée en collaboration avec la RTBF qui se cristallise autour de deux vidéos. Dans l’une, Michel Lecomte commente… le parcours d’une jeune fille et les écueils qu’elle rencontre. Dans l’autre, une Red Flame fait un micro-trottoir pour montrer comment les femmes existent peu dans les mémoires.

(...)