Au lendemain de l’annonce du décès du petit Rayan, le footballeur marocain Abderrazak Hamdallah, star dans son pays, a annoncé qu’il offrirait une maison entièrement aménagée aux parents de la jeune victime.

Un geste qui ne leur fera certainement pas oublier la disparition de leur enfant mais qui témoigne de l’extrême générosité que peuvent avoir les footballeurs. Lesquels, de par leurs plantureux salaires et la visibilité médiatique que leur sport leur offre, parviennent à soulever des montagnes.

Considéré comme l’un des deux meilleurs joueurs au monde, Cristiano Ronaldo est de ceux-là. Élu sportif le plus généreux par le magazine Do Something en 2015, il n’hésite pas à sortir son portefeuille pour aider les gens dans le besoin. Par le passé, le joueur de Manchester United a notamment financé l’opération de plusieurs enfants gravement malades, ainsi que la création d’un centre de recherche contre le cancer au Portugal. Dans le cadre du Covid, il a également aidé des hôpitaux portugais en leur finançant l’installation de nouvelles unités Covid.

Son éternel rival dans la course aux ballons d’or, Lionel Messi, n’est pas en reste sur le plan humanitaire. Dès 2007, alors qu’il n’avait que 20 ans, il a créé sa fondation éponyme, dont l’objectif est de favoriser l’accès à l’éducation et aux soins pour les enfants les plus précarisés à travers le monde. En 2016, il a ainsi répondu positivement à l’appel d’un prêtre argentin qui lutte contre la malnutrition et la déscolarisation au Mozambique. Depuis, il finance à raison de 400 000 $ par an les repas quotidiens de 15 000 enfants de la région de Mangudze, estimant que lutter contre la malnutrition chronique doit permettre d’améliorer la qualité de vie et les performances scolaires des enfants.

Autre star du ballon rond particulièrement généreuse, Didier Drogba, via sa fondation, a permis la construction de plusieurs écoles en Côte d’Ivoire. En 2015, sa fondation déboursait même 2,9 millions d’euros pour financer la construction d’hôpitaux destinés aux femmes et aux enfants aux quatre coins de la Côte d’Ivoire. "Trop souvent confronté aux lourdes réalités des populations, il m’a semblé évident de porter ma pierre à l’édifice dans le cadre de ce grand projet de développement de l’Afrique, confie-t-il sur le site de sa Fondation. Je rêve d’une Afrique plus dynamique dont les populations ont accès plus facilement à l’éducation et à la santé, une Afrique plus forte que nous serons fiers de laisser à nos enfants."

Côté allemand, le milieu de terrain Mesut Özil est aussi réputé pour son extrême générosité. Au lendemain de la Coupe du monde au Brésil, remportée par l’Allemagne, il avait décidé de consacrer sa prime de victoire au financement de 23 jeunes enfants. "Avant la Coupe du monde, j’ai soutenu l’opération de 11 enfants malades, avait-il indiqué sur son compte Facebook. Mais puisque la victoire en Coupe du monde n’est pas seulement l’œuvre de 11 joueurs mais de toute la sélection, j’ai décidé d’augmenter le nombre à 23. C’est mon remerciement personnel pour l’hospitalité du peuple brésilien."

Moins connu chez nous, le footballeur de Wolfsbourg, Makoto Hasebe, particulièrement meurtri par la catastrophe de Fukushima, en 2011, avait, deux ans plus tard, décidé de reverser près de 1,8 million d’euros aux victimes de la catastrophe.

De son côté, l’ex-footballeur David Beckham avait, en 2013, décidé de reverser l’intégralité de son salaire à deux associations lors de son passage de 5 mois au PSG.

Et chez nous ? Le milieu de terrain des Diables rouges Axel Witsel avait, au tout début de la pandémie de Covid, fait un don de 100 000 € à la fondation Léon Frédéricq pour financer l’achat de matériel de soins pour le CHU de Liège. "Je suis très sensible à la nécessaire qualité de l’équipement pour performer, expliquait-il alors. Nous avons beaucoup d’amis et d’amies qui travaillent en première ligne pour sauver les personnes qui ont été infectées. Ils nous racontent combien les équipements de protection manquent ou sont de mauvaise qualité à cause de la pénurie. J’ai donc voulu faire un geste. Le foot est un peu futile dans ce tte situation critique."

Alors joueur de l’Inter, Romelu Lukaku avait offert, à la même époque, la même somme à l’hôpital milanais San Rafaele.

Enfin, à travers les Souliers du cœur, une opération lancée par Mogi Bayat en pleine pandémie, de nombreux joueurs et entraîneurs tels que Fellaini, Nainggolan, les frères Hazard, Benteke, Trebel, Mbokani, Preud’homme, Hein ou Felice Mazzu, avaient aussi permis de livrer des colis alimentaires et des équipements (masques buccaux, gants et poignées) à des associations qui luttaient au quotidien pour protéger la santé des personnes les plus fragiles ou précarisées.

Cette liste des footballeurs au grand cœur n’est évidemment pas exhaustive. Nous aurions pu y rajouter des noms comme Zidane, Neymar, Salah, Mbappé, Kanté, Lewandowski.