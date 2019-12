L’offre alimentaire dans les grandes surfaces évolue avec la demande et les nouvelles habitudes de consommation. Depuis quelques années, l’offre en produits bio augmente toujours plus, et l’arrivée en force des régimes vegans ou végétariens pousse les grandes enseignes à se mettre à la page. Il est devenu monnaie courante de trouver des rayons adaptés à ces nouvelles formes d’alimentation, et cela vaut parfois le coup d’y goûter.

(...)