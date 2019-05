Au bout de chacun des doigts de votre félin, on retrouve cette structure précieuse qu’est la griffe du chat. Chez ce dernier, elle possède de nombreuses utilités et particularités et même si souvent, ces griffes sont source de désagréments pour votre environnement, elles lui sont extrêmement précieuses ! Lisez plutôt…

Les griffes du chat constituent ce que l’on peut appeler la partie cornée de l’extrémité digitée. On pourrait dire qu’elles correspondent à nos ongles… Elles sont constituées de kératine et poussent et se renouvellent continuellement. Les griffes affectent une forme d’étui recourbé en son sommet et latéralement aplati.

(...)