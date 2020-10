Louer un logement quand on est au chômage, qu’on a un nom à consonance étrangère ou qu’on est porteur d’un handicap relève encore trop souvent du parcours du combattant. Profitant d’un marché locatif sous pression, des propriétaires malhonnêtes n’hésitent pas à se baser sur des critères illégaux pour choisir les personnes à qui ils confieront leur logement.

En 2019, Unia a ouvert 271 dossiers pour des cas de discrimination dans l’obtention d’un logement. 71 dossiers concernaient la Wallonie, 56 à Bruxelles et 125 en Flandre. En cinq ans, le nombre de dossiers ouverts par l’association à ce sujet a augmenté de 42 %.

Quand on s’intéresse de plus près aux motifs de discrimination, on observe que près de la moitié des cas (47,2 %) étaient liés à l’état de fortune du candidat locataire, 27,2 % à des critères raciaux et 13,9 % en raison d’un handicap. La très large majorité des cas concernaient des logements privés (81,5 %) et dans près de la moitié du temps, (48,9 %), une agence immobilière était impliquée.

La discrimination dans le domaine du logement peut prendre plusieurs formes : il peut s’agir d’un refus de visite, de location ou de vente (56,9 %). En 2019, Unia notait que dans 9,4 % des dossiers, l’annonce immobilière mentionnait ouvertement un des critères de discrimination concernés.

D’autres faits relevés par Unia concernaient la fiche à remplir par le candidat locataire, qui posait question (8,7 % des dossiers). Enfin, dans 6,9 % des cas, il s’agissait d’un problème lié au comportement inapproprié de l’agent immobilier ou du propriétaire.

L’année passée, une étude menée sur les discriminations dans le chef des agents immobiliers actifs sur le marché locatif privé bruxellois montrait que les candidats locataires portant un nom nord-africain, percevant une allocation de chômage ou souffrant d’un handicap intellectuel sont systématiquement discriminés sur le marché bruxellois du logement.