Malgré quelques primes et le droit passerelle, la faillite plane sur de nombreuses entreprises.

Un coup de sonde effectué auprès des 42 000 membres du groupe qu’il a créé sur Facebook pour défendre la situation des indépendants suffit à résumer le ressentiment que nourrissent ces femmes et hommes dont l’entreprise est plus que jamais menacée par le coronavirus et le faible soutien dont ils font l’objet.

Près de 83 % des indépendants estiment ne pas être suffisamment soutenus par leur banque.