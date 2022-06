La vie d’indépendant n’est pas de tout repos. La crise sanitaire a fait mal à bien des commerces et autres activités, et il faut aujourd’hui faire face à la crise économique. Si tous les métiers ne sont pas touchés de la même façon, force est de constater que les indépendants, en général, ne pensent pas assez aux vacances. S’ils pensent surtout à faire tourner leur business et ne bénéficient pas des jours de congés payés ou autre pécule de vacances, il reste important de faire un break de temps en temps. Un besoin qui est surtout mis de côté par les starters. Une récente étude menée par Acerta révèle que " quatre personnes sur 10 estiment avoir pris suffisamment de vacances l’année dernière, mais 4 personnes sur 10 également souhaitent planifier davantage de vacances à partir de la deuxième année. Il s’avère que c’est surtout le manque de temps et de ressources financières dans l’activité qui déterminent si un starter part en vacances. Il convient de souligner que les indépendants débutants prennent moins de vacances que le minimum légal pour les travailleurs. Afin d’éviter les burn out, il est essentiel que les indépendants qui viennent de se lancer prévoient également un repos mental suffisant ", résume Acerta.