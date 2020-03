Sur la base d’une vaste enquête menée auprès de plus de 6 000 répondants sur leurs conditions de travail et leurs opinions, le rapport intitulé "La qualité du travail intérimaire" réalisé par la KU Leuven et à l’initiative du syndicat de la CSC aborde donc spécifiquement un certain nombre d’obstacles et d’inégalités dans la qualité de l’emploi de ces travailleurs.

Premier constat, et non des moindres, le travail temporaire est fortement motivé par des raisons extrinsèques et contraignantes, comme par exemple l’espoir de trouver un contrat fixe ou parce que ce type de travail vaut mieux que pas de travail du tout.

D’après les résultats, peu d’intérimaires (11 %) motivent essentiellement leur choix par la flexibilité que permet le travail intérimaire en expliquant par exemple qu’il offre une plus grande liberté. "La moitié des intérimaires répond néanmoins exercer un travail intérimaire parce qu’il n’a pas d’autre choix et une large majorité (66 %) d’entre eux préférerait un contrat fixe", indique Maarten Hermans, chercheur à la KUL.

(...)