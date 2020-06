Si on ne sait pas encore comment le Covid-19 a pu voir le jour, entre chauve-souris, pangolin ou autres rumeurs parfois farfelues, on sait que l’avance inexorable des zones urbaines vers la nature a joué un rôle dans le processus. Cette catastrophe sanitaire a fait chuter l’économie mondiale, qui mettra du temps à se relever. Mais là où on manque de temps pour agir, c’est un niveau du climat.

(...)