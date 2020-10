La Belgique est reconnue pour ses bières que le monde entier lui envie. Elle est aussi, et c’est sans doute une des conséquences de ce premier point, connue pour son importante consommation d’alcool. Les Belges détiennent en effet le triste record mondial de cette discipline. Selon une étude de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), ils consomment en moyenne 12,6 litres d’alcool pur par an.

Selon la dernière enquête en date publiée par l’Institut scientifique de santé publique, 82 % de la population belge âgée de 15 ans et plus consomme de l’alcool occasionnellement et 51 % des Belges consomment de l’alcool au moins une fois par semaine. Plus de 6 % de la population a tendance à boire trop, c’est-à-dire plus de 14 verres par semaine pour les femmes et 21 pour les hommes.

Les jeunes ne sont évidemment pas épargnés par le phénomène. Selon la plateforme Jeunes et Alcool, 85 % des jeunes âgés entre 12 et 20 ans scolarisés en Fédération Wallonie-Bruxelles en ont déjà consommé. Néanmoins, une partie d’entre eux n’en consomme pas ou alors de manière occasionnelle.

Par contre, l’expérimentation est de plus en plus précoce au fil des décennies. "On relève une expérimentation plus précoce que par le passé, ce qui est très problématique car on sait que plus un enfant s’initie tôt à l’alcool, plus il y a de risques qu’une dépendance s’installe" , observe Anne-Sophie Poncelet chargée de projet à Univers santé.