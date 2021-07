Lipton lance une grande pétition pour répondre aux besoins des 14-18 ans.

Une récente enquête de Lipton destinée à identifier les besoins réels des jeunes, démontre qu’ils souhaitent surtout plus d’espaces et d’activités en extérieur qui leur correspondent. Si les villes et les communes accordent beaucoup d’attention aux plus jeunes efants en créant des pleines de jeux et en mettant de nombreux équipements à leur disposition, les jeunes de plus de 14 ans sont quelque peu délaissés.