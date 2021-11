Séduits par les petits prix, ils dépensent plus que les acheteurs de vêtements neufs.

La popularité des vêtements d’occasion est inversement proportionnelle à l’âge, selon l’analyse effectuée par Cake sur le profil de l’acheteur de seconde main. "Près de 60 % des utilisateurs ont moins de 40 ans et plus d’un quart (25,2 %) ont même moins de 25 ans. Ce sont aussi les jeunes célibataires et les couples (jeunes), ainsi que les familles avec enfants qui se montrent les plus séduits par les vêtements d’occasion." On observe également que les femmes (62,9 %) achètent beaucoup plus que les hommes.

Les acheteurs de seconde main achètent aussi plus souvent auprès des marques fast fashion comme Zalando, La Redoute, H&M, Zara et Primark. "Cela pourrait indiquer qu’ils sont principalement attirés par les prix plus bas des vêtements d’occasion."