Les limites à l’imagination semblent être repoussées aux confins, en matière de jeux de société. Voici quelques exemples, pour bien démarrer l’année.

Le plus beau des domaines

Jeu de gestion de ressources plutôt classique, Ankh’or est d’une simplicité enfantine à installer : un "tableau de bord" sur lequel on dispose la valeur des tuiles, des tas de tuiles, donc, des jetons de différentes couleurs qui représentent les ressources, des jetons bonus et c’est à peu près tout. À chaque tour, vous pourrez vous emparer de trois ressources, de couleur différente, ou pas, en fonction de ce que vous convoitez comme tuile. Le but du jeu étant de bâtir un domaine où les tuiles de même couleur ou représentant le même dieu, vous rapporteront le plus de points. Attention, à chaque fois qu’une tuile est achetée, toute la rangée bouge d’un cran et vous risquez de vous retrouver avec des ressources inutiles…

On a testé. Le plus compliqué, c’est de retenir l’attention d’enfants impatients de jouer, le temps de leur expliquer les règles. Une fois lancée, la partie est endiablée, même si les subtilités de certains coups ne s’acquièrent pas dès la première partie…

Ankh’or (Space Cowboys), 10 ans et +, - de 30 minutes, 2 à 4 joueurs, 20 €

Prêts pour la plongée

Vous venez de faire l’acquisition d’une carte qui indique l’endroit où a coulé un bateau chargé d’un trésor. Votre but : sauter dans votre embarcation et plonger dans la grande bleue pour tenter d’en remonter des pierres précieuses. Mais attention à ne pas tomber à court d’oxygène…

On a testé. S‘il est destiné aux 8 ans et +, Deep Blue demande tout de même un minimum de concentration et, surtout, de longues explications. Car si les règles de base sont simples, la multitude d’exceptions, de passe-droits et de cartes qui vous confèrent des avantages, alourdit un peu le déroulement de la partie. Mais si on aime se montrer stratège et si on a le goût du risque, ces aventures en haute mer vous donneront vite envie d’y revenir, encore et encore.

Deep blue (Days of wonder), 8 ans et +, 30 minutes à une heure, 2 à 5 joueurs, 40 €

Le roi des ours

Un grand plateau (modulable en fonction du nombre de joueurs), des jetons connaissances que l’on place sur chacun des petits villages, 84 stèles d’ours, réparties en quatre couleurs (pour les quatre autels) et quatre plateaux de jeu individuels : ici encore, c’est plutôt simple. Quatre stèles d’ours sont placées d’emblée sur le plateau. Le premier joueur, pour s’emparer d’un jeton connaissance, doit placer une stèle sur une case adjacente et de couleur différente. Attention, il faut ensuite payer. Comment ? En faisant une offrande sur l’autel de la bonne couleur, à savoir celle de la stèle référence, à côté de laquelle vous vous êtes posé. Évidemment, plus le jeu avance et plus les offrandes sont nombreuses puisque les chemins entre les villages (et donc les cases reliées entre elles) se multiplient.

On a testé. Après un premier tour de jeu, les plus âgés des enfants avaient bien compris comment prendre le pouvoir et devenir le roi des ours. Les plus jeunes, plus distraits, ont dû s’y reprendre à deux fois. Mais tout le monde a apprécié (les parents aussi, c’est notre chouchou du mois !). Attention : la partie se termine quand un joueur a rempli son plateau. Toutefois, au final, si tout le monde y arrive, c’est le nombre de sceaux de dragon qui comptent. Autant y réfléchir quand on se rue sur un jeton…

Wangdo (Matagot), 8 ans et +, 25 minutes, 2 à 4 joueurs, 42 €