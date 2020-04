Le témoignage de Yannick, marchand de journaux : "Dans le secteur, je ne suis pas le plus mal loti"

"Les libraires souffrent, c’est peu de le dire. Depuis trois semaines, j’ai perdu 50 % de ma clientèle mais je ne me plains pas. Dans le secteur, je ne suis pas le plus mal loti."

La rédaction de La DH veut rendre hommage aux libraires qui n’échappent pas au sort commun. Depuis trois semaines, la crise prouve leur rôle social dans nos villes et dans nos villages. Les cafés fermés, c’est chez les marchands de journaux qu’on se retrouve.

Libraire, Yannick l’est depuis six ans, à Anderlecht. "Quand j’ai repris le commerce, les Messageries de la Presse calculaient que pour être rentable, une librairie comme celle-ci devait avoir 400 clients/jour. C’est beaucoup. Avant le confinement, j’en avais 250. Depuis le coronavirus, je suis à moins de 150".

Yannick explique qu’il a perdu deux clientèles sur trois. Celle des parents : sa librairie est proche de trois écoles qui ont toutes fermé, donc plus de parents. Et Yannick ne voit plus non plus les clients des débuts de matinée et des fins d’après-midi qui s’arrêtaient en allant ou revenant du bureau.

Reste la clientèle de proximité, celle du quartier Prince de Liège. "Ceux-là continuent comme avant d’acheter le journal et j’ajouterais qu’ils achètent davantage de mensuels et d’hebdomadaires où ils trouvent à lire pour occuper les longues heures de confinement. Et vous avez les fumeurs qui, la première semaine, ont voulu faire des stocks et se sont rués sur le tabac. Cela s’est fortement calmé entre-temps…"

Chuter de 250 clients/jour à moins de 150 pèse inévitablement sur le chiffre. "Outre que ces dernières années, nos commissions sur la presse, le tabac et la loterie avaient été réduites de façon drastique. C’est très dur. Pour l’instant, je survis grâce aux quelques économies que le magasin avait pu faire. Si la clientèle actuelle se maintient, j’ai bon espoir de pouvoir payer mes factures d’avril. Pour mai, on verra."

C’est ce qui explique que Yannick n’a pas opté pour le droit passerelle qui, pour 1 640 euros par mois, l’aurait obligé à fermer 7 jours d’affilée. "Trop peur de perdre les habitués. J’ai cette chance d’avoir une clientèle fidèle qui comprend et accepte que je prenne des congés annuels. Mais l’idée de fermer pendant la crise ? Vous savez, ces gens vont également faire leurs courses dans les supermarchés où ils trouvent tout. Malgré cela, ils font le détour par ma librairie. Alors, fermer quand j’ai cette chance d’avoir de tels bons clients ? Non, c’est tout réfléchi. Pas pour moi, le droit passerelle."

Il y a dans le regard de Yannick le plaisir pour ce métier, le plaisir du contact, qui rend nos libraires irremplaçables. Encore plus en ces temps difficiles. "Les clients me disent que venir chercher son journal, c’est prendre un bol d’air avant de rentrer se confiner. Ici, on s’échange les nouvelles du quartier, on apprend les bonnes blagues, on critique ceux qui n’ont pas pris à temps les mesures qu’il fallait, on pronostique la fin du confinement."

Les cafés sont fermés, les librairies les remplacent, en tout cas un peu. Chez Yannick, c’est un client à la fois. Les suivants patientent sur le trottoir. À l’intérieur, beaucoup prennent le temps de bavarder un minimum.

Un fournisseur a installé sur le comptoir une protection en plexiglas. "On les a reçues après les pharmacies qui furent livrées en priorité."

Yannick voit un petit avantage dans la situation actuelle par rapport à "avant" : ses horaires. Le libraire a écourté les siens. Il ouvrait à 6 h 30 et fermait à 18 h et parfois même 20 h. Quelles journées !

Il ouvre pour l’instant le volet à 7 h 30 et le ferme à 17 h 30. "J’ai fini plus tôt. De toute façon, il n’y a personne avant 6 h 30 et personne après 17 h 30. À la place, j’ajoute une tournée et je vais moi-même livrer des commandes à domicile."