Les "loverboys". Un terme qui dégage passion et romantisme mais qui recouvre pourtant une réalité sordide. Les loverboys, ce sont de jeunes hommes qui mettent en place insidieusement un piège affectif pour attraper de toutes jeunes filles (la cible : les 14-16 ans, jusqu’à 20 ans) fragiles, perdues, en rébellion. Elles vont faire la rencontre d’un homme beau, jeune, charismatique qui n’aura d’yeux que pour elles. Ensuite, ce sera la grande vie : cadeaux, sorties, déclarations… et la plupart de ces adolescentes tombent éperdument amoureuses. Et quand le loverboy sent qu’il tient bien sa victime, il amène celle qui l’appelle "mon amour" sur le trottoir.