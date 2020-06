Vincent Frédéricq, président de la fédération des maisons de repos (Femarbel), nous confie ses inquiétudes pour l’avenir du secteur.

Comment peut-on qualifier la situation sanitaire dans les maisons de repos et de soins en ce début de mois de juin ?

"On peut dire qu’on est face à une situation stabilisée. L’ensemble du personnel et des résidents a finalement pu être testé et les résultats sont très encourageants : 3 % du personnel et 4 % des résidents ont été déclarés positifs. C’est moins que ce qu’on avait redouté. Si on avait pu avoir le matériel plus tôt, on aurait pu éviter de nombreuses situations problématiques, mais ce n’est pas le débat d’aujourd’hui. La question qui nous occupe maintenant est de savoir comment maintenir cette situation stable."

Quelles sont vos suggestions ou demandes en la matière ?