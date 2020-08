La ministre wallonne Christie Morreale se prononce sur les étapes du déconfinement des maisons de repos.

Les résidents de maisons de repos sont sans doute les personnes qui souffrent le plus de la solitude engendrée par les mesures Covid. Pourquoi ne pas leur laisser plus de libertés et de possibilités pour voir leurs proches ?

"On essaye de travailler sur cette question avec les gériatres. On tient des réunions actuellement pour inciter les institutions à déconfiner davantage. Retrouver une vie sociale la plus normale possible est essentiel pour les personnes âgées.

(...)