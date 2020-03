Ils ont fait grand bruit. On en avait tellement parlé et ils étaient tant attendus. Débarqués à l’aéroport de Bierset et transportés sous haute surveillance par la Protection civile, ils sont donc bien arrivés vendredi et ils ont bien été distribués dans les hôpitaux, les masques. Cinq millions d'unités en attendant cinq autres millions d'ici peu, à destination des maisons de repos , notamment.

Mais ce que l'on n'avait pas précisé, avec cet arrivage, c'est le type de masques acheminés: des masques chirurgicaux, en l'occurrence, et non les fameux masques FFP2 et FFP3 qui, eux, protègent efficacement contre le virus alors que les masques chirurgicaux sont avant tout utiles pour empêcher les personnes contaminées de propager le virus.