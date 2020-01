Trouver un masque de protection dans une pharmacie relève aujourd’hui du parcours du combattant. La crainte du coronavirus a en effet provoqué une ruée sur ces accessoires pharmaceutiques.

"Si les Belges ne semblent pas spécialement se ruer sur ces produits, on ne peut pas dire la même chose des Chinois qui sont de passage ici et qui vont retrouver leur pays dans les jours qui viennent. Les pharmacies ont été dévalisées et les masques sont en rupture de stock", explique Christophe, pharmacien à Anderlecht.

Celui-ci n’a pas réussi à s’approvisionner auprès de son grossiste habituel et ne peut donc pas répondre aux demandes fréquentes de ces clients.

"Tout ce qu’il me reste, ce sont des masques d’infirmiers. Comme ils sont tout fins, ils ne suffisent pas du tout à protéger correctement contre le virus."

Ce dernier relativise toutefois les conséquences de cette rupture de stock

"Le taux de mortalité du coronavirus n’est pas plus élevé que celui d’une grippe. Je recommande aux patients de prendre les précautions d’usage en matière d’hygiène, ça devrait déjà aider pas mal. En plus, les masques ne garantissent pas une protection à 100 %."