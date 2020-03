Bientôt une semaine depuis le début des mesures de confinement en Belgique et le temps commence à se faire long. Pour fêter l'anniversaire prévu de longue date ou simplement boire un verre, les "skypero" ou autres "coronapero" se multiplient.

De plus en plus populaires, ces appels vidéos permettent de tuer le temps autrement que seul devant son écran, de prendre des nouvelles de ses amis et surtout... de les voir ! Si vous ne savez pas comment vous lancer, voici un petit guide des applications pour continuer les apéros entre amis.

La plus connue

Appartenant à Windows, Skype est le leader des appels vidéos depuis plusieurs années. Simple d'utilisation et gratuit, Skype permet de garder le contact facilement avec vos proches. C'est d'ailleurs cette application qui a donné son nom aux "skypero", les rendez-vous apero entre copains pendant le confinement.

Les réseaux sociaux

Pour profiter de ses amis sans devoir installer de nouvelles applications, on peut compter sur nos applications de messagerie favorites ! Facebook Messenger, Whatsapp et FaceTime (pour les utilisateurs de produits Apple) permettent toutes les trois de faire des conversations en groupe et des appels vidéos. Attention quand même : Whatsapp ne permet actuellement que d'avoir jusqu'à 4 participants dans le même appel vidéo !

La plus fun

Créée en février 2016, HouseParty a vraiment décollé en Belgique grâce au confinement. Pourtant, elle réunissait déjà plus de 20 millions d'utilisateurs dans le monde en avril 2018. Accessible sur téléphone et sur ordinateur, elle permet également de faire des appels vidéos entre copains, et surtout... De jouer à des jeux ensemble ! De quoi changer de l’apéro classique et éviter les blancs dans la conversation...