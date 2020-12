La situation est critique pour les indépendants qui exercent un métier de contact. Il semblerait qu’il n’y aura pas d’assouplissement avant le 15 janvier dans leur secteur. Et pourtant, ces professionnels estiment que " la réouv erture peut parfaitement se faire en toute sécurité " et quatre actifs sur cinq dans ces secteurs veulent rouvrir à tout prix, deux sur trois veulent même le faire cette année encore. La grande majorité souhaite même rester ouverte plus longtemps ou travailler le dimanche, afin de répartir le plus largement possible les clients. "Surtout si l’on introduit la règle d’un client par 10 m². De cette façon, il n’y a aucune possibilité de propagation du virus."