Attention, les moustiques prolifèrent

La météo chaude et humide accélère leurs cycles de reproduction. C’est inévitable, le retour des beaux jours signe aussi le retour… des moustiques ! Pas de chance pour nous, les conditions météorologiques de ces derniers jours sont particulièrement propices à leur multiplication : "Avec la chaleur et l’humidité, toutes les conditions sont réunies pour observer une prolifération rapide. Quand les températures dépassent 25 degrés, le cycle de reproduction s’accélère. Les générations de moustiques sont plus rapprochées et, avec l’eau stagnante consécutive aux pluies récentes, le développement est facilité", explique Frédéric Francis, professeur à Gembloux Agro-Bio Tech et responsable de l’unité d’entomologie évolutive et fonctionnelle de l’université.