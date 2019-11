Il y a les changements de loi qui font grincer des dents, et d’autres qui font le bonheur de la population. C’est le cas de la nouvelle réglementation sur les congés parentaux. Les possibilités de prise de congé parental ont été étendues et les conditions à remplir, assouplies depuis le 1er juin 2019. Une étude d’Attentia menée auprès de 305 000 personnes démontre que, même si la nouvelle réglementation n’est en vigueur que depuis à peine cinq mois, on peut d’ores et déjà parler de succès : le nombre de collaborateurs qui optent pour le nouveau congé parental 1/10 est en augmentation.

De même, les hommes sont plus nombreux à rester à la maison pour les enfants. Pour rappel, le congé parental peut être pris par tout employé avant les 12 ans de son enfant.

À l’heure actuelle, 2 % des salariés prennent un congé parental - un chiffre qui est demeuré stable ces cinq dernières années.

Avant début juin, un collaborateur avait le choix entre trois possibilités : un congé à temps plein de quatre mois (par périodes d’un mois), continuer à travailler à temps partiel pendant huit mois (par périodes de deux mois minimum) ou travailler en 4/5 temps pendant douze mois, avec possibilité, pour cette dernière formule, de segmenter la période en blocs de cinq mois.

Et depuis juin 2019, les collaborateurs peuvent choisir une quatrième option : un demi-jour de congé parental par semaine ou un jour entier par quinzaine. Ce nouveau régime de congé 1/10 rencontre clairement du succès.

Bien que cette possibilité ne soit entrée en vigueur qu’il y a à peine cinq mois, 4,28 % des collaborateurs qui prennent un congé parental optent pour cette formule.