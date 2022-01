La pandémie a eu raison de nos bonnes habitudes en matière d’alcool.

Au fil des confinements, la consommation d’alcool des Belges a littéralement grimpé en flèche. Avec une nouvelle (mauvaise) habitude, celle de boire seul chez soi. "C’est quelque chose que l’on constate de plus en plus, note Thomas Orban. Durant cette période liée à la crise et aux confinements, on a vu la consommation d’alcool augmenter et certaines habitudes sont restées chez certaines personnes. Et j’insiste sur l’alcool pour tout le monde car cela nous concerne tous."