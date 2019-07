Plus spacieux, plus confortables et plus modernes, les nouveaux trains de la SNCB sont très attendus par les navetteurs.

Commandées auprès du consortium Alstom/Bombardier, pour un investissement global chiffré à 1,3 milliard d’euros, ces nouvelles rames "tout confort" (mais sans wi-fi par contre) seront progressivement mises en service en fonction des besoins, en remplacement des M4 qui prendront une retraite bien méritée. Elles accueilleront potentiellement 150 000 passagers de plus une fois la livraison terminée. Elles pourront d’ailleurs rouler jusqu’à 200 km/h. La commande des 445 voitures doit donc permettre à l’opérateur ferroviaire d’améliorer son offre, le confort des passagers et la ponctualité. Aujourd’hui, alors que la SNCB devrait disposer de 58 nouvelles voitures, les quatre premières ne sont pas attendues avant fin 2019 et 48 autres, avant le premier semestre 2020. L’"effet" qualitatif de l’arrivée de ces voitures ne sera donc pas observé avant fin 2020.

© D.R.