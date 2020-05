Beaucoup de personnes ont l’habitude de donner à manger aux oiseaux mais peu d’entre elles pensent à donner à boire. Mettre de l’eau à disposition des oiseaux et de la faune sauvage est pourtant recommandé toute l’année !

Dans les semaines à venir, les températures vont augmenter de manière significative et les zones humides utiles à la faune sauvage vont s'assécher progressivement. Depuis plusieurs jours déjà, le soleil est plus présent et les nuages se font plus discrets. Les zones urbaines et les cultures intensives deviennent dès lors problématiques pour les oiseaux qui veulent se désaltérer ou laver leur plumage. La situation devient encore plus sensible pour les jeunes qui commencent à voler de leurs propres ailes et les adultes qui entament pour certains de nouvelles couvées, fait savoir la Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux dans un communiqué.

Les oiseaux ne disposent pas de glandes sudoripares, ils ont donc moins besoin d’eau que la plupart des mammifères. Cependant les passereaux doivent s’hydrater au moins deux fois par jour et les granivores dont l’alimentation est plus sèche, encore plus souvent. L’eau sert aussi à la construction de certains nids. Sans boue, les hirondelles notamment sont dans l’incapacité de construire de nouveaux nids ou de réparer les anciens des années précédentes.

Par ailleurs, offrir de l’eau, c’est le meilleur moyen de rendre son jardin le plus attractif possible pour les oiseaux et d’en faire un véritable oasis urbain. La LRBPO invite dès lors les citoyens à placer un abreuvoir dans leur jardin ou sur leur terrasse. Celui-ci doit être solide, facile à nettoyer et avec des petits rebords. La profondeur de l’eau doit être au maximum de 5 cm environ de sorte à éviter la noyade. Un gros caillou ou une branche peuvent être placés dans l’abreuvoir afin qu’ils puissent atterrir, boire et se baigner en toute sécurité.

Afin de ne pas favoriser la prédation, l’emplacement du futur point d’eau doit être réfléchie au préalable. Si l’abreuvoir est posé au sol (ce qui rappelle un contexte naturel), celui-ci doit offrir une bonne visibilité en cas de fuite et ne pas favoriser l’embuscade du chat domestique par exemple. Il faut donc privilégier un espace ouvert. Si les risques de prédation sont trop importants, il est préférable de suspendre l’abreuvoir en hauteur ou de le disposer sur un mur. Le rebord de la fenêtre reste aussi une bonne solution.

Concernant l’entretien, il ne faut pas oublier de changer l’eau régulièrement (tous les jours en été de préférence) et d’offrir la possibilité de se percher à une hauteur de deux mètres pour qu’ils puissent lisser leurs plumes juste après le bain, précise l'association.