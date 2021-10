Les agriculteurs sont de plus en plus nombreux à se lancer dans la culture de produits traditionnellement issus des pays chauds.

Le réchauffement de la température sur notre territoire permet depuis plusieurs années la culture de fruits et légumes plus exotiques : melons et pastèques, abricots, pêches ou encore patates douces, les agriculteurs sont de plus en plus nombreux à se lancer dans la culture de produits traditionnellement issus des pays chauds, et ce, afin de diversifier leur offre. La gamme de vins belges se développe, elle aussi, à une vitesse exponentielle, tout comme le nombre de vignobles qui ne cesse de croître. Mais les aléas climatiques mettent des bâtons dans les roues de tous ces producteurs, opportunistes d’un climat certes plus doux mais obligés de s’adapter bon an mal an à des conditions environnementales parfois instables et dont l’imprédictibilité devrait s’accentuer au cours des prochaines décennies.