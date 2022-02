Travailler dans un parc d’attractions, du boulot pour toute l’année ? Avec les ambitions grandissantes des différents groupes actifs en Belgique, des emplois plus stables et à temps plein vont voir le jour de manière structurelle. Le mois dernier, Pairi Daiza annonçait engager 100 personnes sur base d’un temps plein en CDI dans les mois à venir. Des offres qui n’ont rien à voir avec les offres pour les saisonniers et étudiants. Ces 100 personnes vont s’ajouter aux 400 travailleurs qui sont employés toute l’année sur place. Et les postes sont variés, allant des activités de terrain à celles de bureau, il y a de quoi trouver son compte.