Plus de la moitié des parents avouent ne pas prendre assez de temps avec leur progéniture.

À l’approche du week-end de Pâques, beaucoup de parents réfléchissent aux cadeaux qu’ils feront à leurs enfants. Et la tendance de ces dernières années est au cadeau utile et éducatif plutôt qu’à des jeux qui ne serviront qu’une fois, ou pire, qui nous taperont vite sur le système avec leur musique répétitive, par exemple.

Et quand on fait un mauvais choix, on peut le regretter autrement. Une étude menée en Belgique et aux Pays-Bas démontre que plus de la moitié des parents avouent ne pas jouer suffisamment avec leurs enfants. Premier argument, le manque de temps. "Avec le travail, les tâches ménagères et une famille à faire vivre, les journées filent à toute vitesse. Par conséquent, nous passons moins de temps que nous ne le voudrions avec nos enfants, apprend-on de cette étude nationale menée par Play-Doh et DirectResearch. 32 % des parents n’ont pas l’occasion de passer un moment privilégié avec leurs enfants plus de deux fois par semaine. Environ 1 sondé sur 10 n’a le temps de le faire qu’une fois par semaine (9 %). Pendant ces rares moments ensemble, 73 % des parents admettent essayer de faire le ménage en même temps et 38 % disent être distraits par leur smartphone. En outre, un grand nombre de mères et de pères sont tellement occupés qu’ils n’ont parfois pas d’autre choix que de laisser leur enfant devant la télévision, YouTube ou l’iPad pour travailler ou faire les tâches ménagères (41 %)."