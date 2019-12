Contrairement aux messes, les pèlerinages ont toujours la cote.

Le rapport annuel de 2019 nous apprend que celui de Montaigu (Scherpenheuvel, en Brabant flamand) demeure le plus fréquenté de Belgique, attirant plus de 800 000 pèlerins chaque année. Viennent ensuite les pèlerinages d’Oostakker (385 000 pèlerins), de Banneux (280 000) et de Beauraing (80 000).

(...)