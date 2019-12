Le monde change tous les jours, et de plus en plus vite. C’est vrai pour beaucoup de chose, et certainement pour le milieu bancaire.

La banque de papa et grand-papa, c’est terminé, qu’on y tienne ou non. On a souvent parlé de fermetures à la pelle des agences et de la disparition des petits distributeurs, et ce n’est pas près de s’arrêter. Et dans les agences qui subsistent, les services diminuent aussi.

(...)