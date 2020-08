Les mesures sanitaires ont compliqué le travail des associations.

Les personnes dans le besoin ont été doublement pénalisées par la crise du Covid. Non seulement elles sont nombreuses à avoir été plongées dans la précarité à cause de la crise, mais en plus le travail des associations qui leur viennent en aide a pâti des mesures de sécurité imposées par le gouvernement.

