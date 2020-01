En trente ans, l’Europe a perdu plus de 420 millions d’oiseaux, essentiellement à cause de ces substances.

La Ligue royale belge pour la protection des oiseaux (LRBPO) tire une fois de plus la sonnette d’alarme au sujet du déclin rapide des populations d’oiseaux.

En trente ans, l’Europe a en effet perdu plus de 420 millions d’oiseaux. La liste des espèces en déclin est longue : alouettes, chardonnerets élégants, pigeons ramiers, perdrix, moineaux friquets, hirondelles et pies bavardes font partie des 275 espèces touchées. Pas moins de 75 % des espèces qui fréquentent les milieux agricoles perdent entre 1 % et 2 % de leurs effectifs chaque année, indique l’association.