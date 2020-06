Cela fait plusieurs mois que les pharmaciens sont touchés, de manière indirecte, par la crise du coronavirus.

Pas question de fermeture pour eux, mais des journées à rallonge pour aider, conseiller et rassurer la population. Pharmacien à Braine-l’Alleud, Olivier Parvais a vécu cette période à du 100 à l’heure. "Nous avons pu prouver à 200 % le rôle du pharmacien de référence , souligne-t-il. Nous avons fait face à l’inquiétude de nos clients et nous avons joué notre rôle social à fond. En plus de cela, il a fallu faire preuve de mille et un systèmes d’ingéniosité pour pouvoir se fournir en masques et en gel, par exemple. On a bien vu que le pays n’était pas du tout préparé à cette pandémie. "