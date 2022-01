Les excuses les plus farfelues des auteurs d’infractions Covid : un juge témoigne…

Depuis le début de la pandémie et le premier confinement, les tribunaux de police en voient de toutes les couleurs. "Depuis septembre 2020, au tribunal de police de la section de Mons, nous organisons une session d’audiences Corona par semaine, chapeautée par trois juges qui se relaient", explique le juge Benoît Jonard, vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police du Hainaut.

Personnes assises à trois sur des bancs alors que c’est interdit, lockdown party, déplacements "non essentiels", barbecues proscrits… Le métier de juge s’est engagé dans un virage inattendu. "Et non, je ne me demande pas ce que je fais là alors que je fais face à trois personnes qui n’ont rien fait d’autre que se coller sur la banquette arrière d’un véhicule, alors qu’à l’époque, elles ne le pouvaient pas. Je n’ai pas l’impression de perdre mon temps, que mon métier est dénaturé. Au contraire, c’est l’occasion d’opérer un travail pédagogique, de conscientiser des personnes qui estiment que les mesures ne servent à rien ou sont exagérées."

Dans la moitié des cas, les "mauvais payeurs" d’amende ne se présentent pas à l’audience : "Ils n’ont pas payé par oubli par exemple."

(....)