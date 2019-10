Une PME belge sur dix estime que le Brexit aura un impact sur ses plans de recrutement. Un peu moins de 6 % prévoient une diminution de l’emploi domestique et 2 % s’attendent à une augmentation, selon une enquête menée par SD Worx auprès de 940 entreprises.

Globalement, les PME flamandes sont plus inquiètes que les wallonnes quant à l’impact de la sortie de Royaume-Uni de l’Union. Ce sont principalement celles de Flandre occidentale qui s’attendent à une expansion ralentie de leur personnel : 13,6 % d’entre elles craignent en effet une diminution de leur propre recrutement.