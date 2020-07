La station-service attelée à un garage automobile se fait rarissime, encore plus quand elle était située en centre urbain ; désormais les pompes à essence émigrent en périphérie avec un service qui est devenu un magasin d’alimentation.

Pour mettre un tigre dans son moteur, jadis, on se rendait chez son garagiste. Lequel faisait tout : le plein, la pression des pneus, le niveau d’huile, le lavage du pare-brise, l’entretien du véhicule et aussi les petites réparations. Le pompiste était garagiste et mécanicien, et pouvait vous sauver de toute panne. Une telle station d’essence s’érigeait à tous les coins de rue, en ville, dans des quartiers densément urbanisés, et n’était ouverte qu’aux heures de présence du pompiste.

Dans certains villages de France, on allait faire le plein au bar-tabac du coin, une telle habitude qui a perduré à Hondschoote (Nord de la France) avec trois pompes à essence en monument sur le trottoir d’un café même si elles ne sont plus là que pour décorer. La pompe étant à la fois "à bière" et "à essence".

(...)