Selon le docteur Degallet, vétérinaire et président de l’Union Professionnelle Vétérinaire, cette mode n’est pas forcément bonne pour la santé des animaux.

“Dans certains cas, ça peut être utile. On voit pour le moment énormément de chiens brachycéphales (à la tête écrasée) comme les bouledogues. Ces chiens ont énormément de problèmes respiratoires qui pourraient les empêcher de marcher correctement. Les cavaliers king Charles, une autre race très à la mode ont quant à eux des problèmes cardiaques. Pour les chiens qui ont des soucis de santé, la poussette peut être une solution. Elle leur permet de sortir, de prendre l’air sans s’épuiser. Mais sinon c'est inutile”, estime-t-il.

“Je trouve cette mode ridicule. Un chien est quand même plus heureux s’il peut marcher, courrir et se dépenser. En promenant son chien dans une poussette, on l’assimile à un bébé. Cela relève plus du problème psychologique que du bien-être de l’animal.”

Le vétérinaire s’inquiète également des risques que représentent les poussettes pour le poids de l’animal, sachant que près d’un tiers des animaux de compagnie sont en surpoids.

“De plus en plus d’êtres humains sont en surpoids. C’est exactement pareil pour les animaux de compagnie. C’est le monde à l’envers, on ne consomme plus assez de protéines, on mange mal et on essaye de compenser en allant dans des salles de sport. Pour les chiens c’est pareil, ils ressemblent un peu à leurs maîtres et les poussettes ne vont pas améliorer les choses. Les animaux en surpoids devraient surtout marcher et se dépenser, pas se promener en poussette”, estime le spécialiste.