Apprendre en écoutant du rap ? C’est désormais possible avec l’application Studytracks. Soprano y chante ainsi le théorème mathématique de Thalès et la notion du bonheur en philosophie.

Je trouve l’idée juste magnifique de pouvoir étudier intelligemment, de façon synthétisée”, a confié Joey Starr à Studytracks (le rappeur de NTM y chante l’affaire Dreyfus pour le BAC de Philosophie), lui aussi ambassadeur de ce concept qui cartonne depuis quelques années déjà en Angleterre. “Le biais de la musique permet d’apprendre de manière ludique et j’aurais adoré qu’à mon époque il y ait ce genre d’application pour m’aider à réviser. Je suis fier que Studytracks m’ait approché pour ce projet et pour la première fois de ma vie j’ai fait de la philosophie ! Si ça peut aider des jeunes à réussir, je me dis qu’on n’a pas fait tout ça pour rien pendant toutes ces années.”

Et si apprendre était aussi simple que d’écouter des chansons ? Lancée en mars 2018 en France, Studytracks – qui propose donc de réviser ses leçons rappés ou chantés par des stars (Cathy Guetta, JoeyStarr, etc.), des inconnus ou des candidats de télécrochets éliminés rapidement - possède un catalogue de plus de 300 textes en lien avec les programmes scolaires.