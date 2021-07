L’effet du confinement sur les refuges aura été de courte durée. Après des mois globalement positifs (moins d’abandons et plus d’adoptions), les prises en charge repartent à la hausse.

"On est de nouveau complètement saturés. On ne prend plus que les cas urgents. C’est clairement le contrecoup du boom des adoptions pendant le confinement. Beaucoup de gens ont acheté des animaux sur un coup de tête en animalerie sans anticiper la fin du télétravail, les vacances, etc.", déplore Gaëtan Sgualdino, président de la SPA de la Louvière.