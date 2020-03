Des propriétaires pensent à tort que leurs animaux peuvent être une source de contamination.

La pandémie sème la panique parmi les propriétaires d’animaux, qui sont nombreux à se demander si leur animal présente un risque d’attraper ou de transmettre le Covid-19.

Craignant une vague d’abandons comme on a pu en voir en Chine, certains refuges ont décidé de prendre les devants afin de dissuader les propriétaires de se débarrasser de leurs chiens et chats. "Plusieurs personnes nous ont appelés pour nous demander si leur chien ou leur chat pouvait présenter un risque de contagion. Nous leur disons de ne surtout pas céder à la panique. Les animaux domestiques ne risquent en effet pas de transmettre la maladie. L’OMS a été claire à ce sujet !" , indique la SPA de la Louvière, qui a décidé de diffuser un visuel sur les réseaux sociaux afin de diffuser le message le plus largement. Une vague d’abandons en cette période de l’année serait particulièrement difficile à gérer pour les refuges.

"Nous avons recueilli un certain nombre d’animaux errants à la suite des carnavals et feux d’artifice de ces dernières semaines et nous nous préparons à la saison des chatons, pendant laquelle nous sommes toujours débordés. S’il y a une vague d’abandons maintenant, ce serait vraiment très difficile à gérer" , précise Gaëtan Sgualdino, porte-parole du refuge.

Les coronavirus sont bien connus des vétérinaires. Cette famille de virus s’attaque aussi bien aux oiseaux qu’aux mammifères et peut provoquer des symptômes assez graves voire la mort. Il n’y a toutefois pas de raison de paniquer. Les coronavirus fatals pour les animaux sont sans effet pour l’homme, souligne l’Union professionnelle vétérinaire.