Les vacances d’été n’ont pas encore commencé et pourtant, les refuges pour animaux de compagnie sont déjà saturés. La SPA de la Louvière, Charleroi, Mouscron et Perwez tout comme Sans Collier ne peuvent plus accepter d e nouvelles prises en charge. "On fait face à un double phénomène : une baisse des adoptions et une augmentation des demandes de prise en charge. Résultat, les cages ne se vident pas et on est sous tension" , explique Gaëtan Sgualdino, président de la SPA de la Louvière. À un mois des vacances scolaires, période tristement génératrice de nombreux abandons, les refuges craignent d’être totalement noyés ?

Franck Goffaux, président de la SPA de la Louvière voit dans cette saturation une conséquence prévisible des confinements de 2020 et 2021. "En période Covid, les gens se sont rués sur les animaux. Maintenant, les familles sont complètes. Les gens sont satisfaits de leurs animaux, ils les gardent mais ils ne cherchent plus à en adopter d’autres", estime-t-il.

(...)