Les animaux de compagnie et le centre pour réfugiés ukrainiens de la Rode Kruis, à Woluwé-Saint-Lambert ne font pas bon ménage. Selon Carine Deschamps, active dans le milieu de la protection animale, les animaux ne seraient plus les bienvenus depuis plusieurs semaines. "Au début, les animaux étaient acceptés dans les chambres mais la direction a changé d’avis sans qu’on comprenne vraiment pourquoi. Les chiens ont alors été placés dans une sorte de cagibi à vélo à l’extérieur et les chats, dans une pièce séparée, dans leur cage de transport. Maintenant, la direction diminue progressivement le nombre de cages pour ne pas accueillir de nouveaux animaux", témoigne-t-elle.