L'heure est au déblayage en province de Liège après les violentes inondations qui ont tout ravagé sur leur passage. Dans les rues de Tilff, les stigmates des inondations sont encore bien présents. Des voitures abandonnées sur la voirie recouvertes de boue et se juxtaposant les unes sur les autres, et encore des torrents d’eau qui se faufilaient jusque dans les caves.

"Je mets la clé sous le paillasson"

Antoine Champagne peut faire une croix sur sa brasserie, La Grignotte, implantée dans le centre de Tilff. “Notre bail se terminait au mois de mars mais on va devoir mettre la clé sous le paillasson dès maintenant. Les dégâts sont trop nombreux. Nous avons eu un mètre 80 d’eau à l’intérieur du restaurant, la chambre froide lourde d’une tonne et demie et comptant notamment 200 kg de moules que nous venions de réceptionner, s’est retournée. Je ne sais même pas comment c’est possible. La friteuse, les taques de cuisson, le four, tout a berné dans l’eau pendant de longues heures et plus rien n’est utilisable”, explique le trentenaire. “Mon sentiment est partagé entre le dégoût et la tristesse. On a déjà eu le Covid, je tiens un autre commerce à Neupré, et là les ennuis recommencent. De plus, on va devoir remettre la maison aux normes et cela va nous prendre des années de travaux."