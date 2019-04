Il reste moins de 10 jours avant l’abdication de l’empereur Akihito du Japon. Ce changement de règne va aussi impliquer un déménagement pour celui que l’on désignera désormais comme "l’empereur émérite".

L’empereur Akihito et son épouse l’impératrice Michiko du Japon quitteront le Palais impérial de Tokyo pour s’installer pour une durée d’un an à la résidence impériale de Takanawa qui fut autrefois la demeure du prince Takamatsu, oncle de l’empereur. Le couple impérial émérite s’installera au printemps 2020 au Palais Togu à Tokyo qui est aujourd’hui la résidence du prince héritier Naruhito et de sa famille qui, quant à eux, déménageront vers le Palais impérial.

